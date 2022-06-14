У Білорусі стартували нові масштабні навчання: деталі

У Білорусі у найближчі дні відбуватимуться масштабні навчання у зв'язку з "виконанням завдань з призначення в сучасних умовах обстановки, яка складається".
Білорусь має намір проводити військові навчання від 14 до 16 червня. У них візьмуть участь органи військового управління, військові частини та організації тилового забезпечення. Керуватиме ними заступник міністра оборони з тилу – начальник тилу ЗС Білорусі генерал-майора Андрій Бурдик.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
Під час командно-штабних навчань білоруські військові мають намір вдосконалити злагодженість органів військового управління тилового забезпечення в управлінні підлеглими силами та засобами під час виконання завдань тилового забезпечення.
Також вони хочуть підвищити рівень навченості органів військового управління, військових частин та організацій тилу з питань забезпечення сталого функціонування системи тилового забезпечення, підвищити живучості підрозділів та об'єктів тилу.
Крім того, армійці Білорусі будуть відпрацьовувати практичні навички особового складу військових частин та підрозділів тилового забезпечення у виконанні завдань "відповідно до призначення в умовах динамічно мінливої обстановки".
"Проведення заходів спрямоване на якісну підготовку підрозділів та організацій тилового забезпечення до виконання завдань з призначення в сучасних умовах обстановки, яка складається", - повідомили у Міноборони Білорусі.
Нагадаємо, у Білорусі біля кордону з Україною помітили черговий рух техніки.
Як повідомлялося, речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що у росіян немає ударних угруповань, які б почали наступ на Київ. А дату 22 червня, як напад військ Білорусі на Київ, придумали диверсійні групи.
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