У Білорусі стартували нові масштабні навчання: деталі

У Білорусі у найближчі дні відбуватимуться масштабні навчання у зв'язку з "виконанням завдань з призначення в сучасних умовах обстановки, яка складається".

Білорусь має намір проводити військові навчання від 14 до 16 червня. У них візьмуть участь органи військового управління, військові частини та організації тилового забезпечення. Керуватиме ними заступник міністра оборони з тилу – начальник тилу ЗС Білорусі генерал-майора Андрій Бурдик.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Під час командно-штабних навчань білоруські військові мають намір вдосконалити злагодженість органів військового управління тилового забезпечення в управлінні підлеглими силами та засобами під час виконання завдань тилового забезпечення.

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Також вони хочуть підвищити рівень навченості органів військового управління, військових частин та організацій тилу з питань забезпечення сталого функціонування системи тилового забезпечення, підвищити живучості підрозділів та об'єктів тилу.

Крім того, армійці Білорусі будуть відпрацьовувати практичні навички особового складу військових частин та підрозділів тилового забезпечення у виконанні завдань "відповідно до призначення в умовах динамічно мінливої ​​обстановки".

"Проведення заходів спрямоване на якісну підготовку підрозділів та організацій тилового забезпечення до виконання завдань з призначення в сучасних умовах обстановки, яка складається", - повідомили у Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі біля кордону з Україною помітили черговий рух техніки.