Сезонна інфекція: на що перетворився COVID-19 під час війни

Сезонна інфекція: на що перетворився COVID-19 під час війни

Зважаючи на триваючі бойові дії в Україні, всі проблеми, які пов’язані з інфекційними хворобами, ще попереду.

Наразі коронавірус в Україні нікуди не зник, але він набув характеру сезонної інфекції.

Про це повідомив імунолог Федір Лапій в ефірі інформаційного телемарафону.

"В попередні часи ми бачили зростання захворювання восени, наприкінці зими та на початку весни. Звичайно, завдяки літу та відкритому простору COVID-19 знижується. Але це не означає, що він зник та залишив нас в спокої", - зазначив Лапій.

Він додав, що саме тому всім дорослим та дітям старше 12 років потрібно пройти за можливості бустерну вакцинацію від COVID-19.

"Пройдіть ревакцинацію проти COVID-19. Якщо ви не отримали друге щеплення, незважаючи на те, скільки часу минуло з першого щеплення. Або, не зважаючи скільки часу пройшло з другого щеплення, і ви не отримали бустерну дозу. Пройдіть бустерне щеплення. Це важливо для всіх нас", - додав лікар.

Він зауважив, що для дітей дуже важливим нині є захист проти поліомієліту, тому їм дуже важливо зробити необхідне щеплення.

"Тому що ми увійшли в 2022 рік, увійшли в широкомасштабну російську військову агресію зі спалахом поліомієліту. Вірус поліомієліту нікуди не зник з території України", - сказав Лапій.

За його словами, всі жахи, що пов’язані з інфекційними хворобами, ще попереду. Тому що вони починаються не одразу із початком війни.

"Очікувати спалахів інфекційних хвороб можна і там, де люди найбільше контактують між собою і на окупованих територіях, де люди не мають доступу до медичної допомоги та гігієнічних засобів", - підсумував Лапій.

Нагадаємо, окупований росіянами Маріуполь опинився на межі спалаху вкрай небезпечних інфекційних захворювань. У місті з кожним днем погіршується епідемічна ситуація. Зростання інфекційних захворювань можуть спровокувати кілька чинників. І це не лише масові поховання на всій території міста. А й дощі та підвищення температури повітря.

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