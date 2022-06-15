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Настільки довго, наскільки необхідно: голова Пентагону розповів про підтримку України

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Настільки довго, наскільки необхідно: голова Пентагону розповів про підтримку України

Фото: Associated Press

Остін повідомив про те, скільки США будуть підтримувати Україну.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 15 червня, що вони будуть "працювати настільки тяжко, наскільки можливо, щоб задовольнитися, що Україна може мати успіх на полі бою".

Про це очільник Пентагону сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі.

"Ми впевнені, що працюємо для того, щоби надати їм те, що необхідно. Ми маємо бойовий досвід, тому можемо сказати, що ніколи не буде достатньо..." - зазначив Остін.

Він наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку контактна група надала Україні. 

"Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", – наголосив Остін.

Нагадаємо, 14 червня у Міноборони США заявили, що скерують до України більше реактивних систем залпового вогню.

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