Морозиво і діти: який десерт обрати, щоби не нашкодити

Чим менше в морозиві домішків: барвників і ароматизаторів, а також консервантів, тим здоровіший десерт.

Морозиво як десерт - це нейтральна зона і це таки молочний продукт. Діти не можуть (не будуть) їсти тільки фрукти як десерт. Чесне печиво, шоколад - допустимі, але питання сьогодні про літо. Ідеальне морозиво складається з незбираного молока, вершків, цукру та ванілі, може ягід і фруктів. У складі натурального морозива не повинно бути рослинних жирів - тільки молочні чи якісні, цільні з горіхів.

Про це пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Калорійність, цукри та жири в морозива не відрізняються від інших десертів. Важлива лише доза та якість.

Морозиво “без цукру” не є здоровим варіантом, адже містить цукрозамінники. В 90% це цукрові спирти, які можуть вести до розладу харчової поведінки, здуття та метеоризму, бо впливають на бактерії мікробіому.

Морозиво зі смаками та посипками має вищі рівні цукру та значно більшу кількість консервантів, стабілізаторів. Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA в США) нещодавно заборонило сім штучних ароматизаторів, включаючи бензофенон, враховуючи їх зв'язок з онко у дослідженнях на тваринах. Ароматизоване кольорове морозиво часто містить штучні харчові барвники, такі як червоний №3 (еритрозин) та синій №2 (індигокармін). Хоча вони схвалені FDA, деякі дослідження пов'язують ці барвники із гіперактивністю та поведінковими проблемами у дітей.

5 лютого святкують День морозива на сніданок / Фото: Pexels

Загалом в Україні діють три національні стандарти на морозиво:

Молочне (з вмістом жиру від 0,5-7,5 %), вершкове морозиво (8,0-11,5 %), і пломбір (12,0-20,0 %). На основі молока, в складі немає жодних рослинних жирів (пальмової або кокосової олій, маргаринів, кулінарних жирів тощо). Є кращим вибором.

Морозиво з комбінованим складом. Молочні жири замінюють трешовими рослинними (або іншими замінниками молочного жиру), і це є законно.

"Таке морозиво «видає» себе водянистістю, швидко тане. Зазвичай, це поганий склад. Але і веган опції кокосового, горіхового морозива тут, вони - ок", - зазначає Анастасія Голобородько.

Плодово-ягідне морозиво, заморожений сік (продукт, виготовлений на основі цукрового сиропу, барвників, концентрату та ароматизаторів). Часто містить багато цукру.

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