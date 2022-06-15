Українська ГТС готова компенсувати обсяги "Північного потоку-1"

Українська газотранспортна система готова компенсувати обсяги "Північного потоку-1", але Газпром не використовує навіть заброньовані потужності.

Російський "Газпром", який скоротив постачання природного газу газопроводом "Північний потік-1" на 40%, не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку "Суджа".

Про це повідомив Оператор ГТСУ.

Зазначається станом на 15 червня заброньовані та оплачені Газпромом потужності української ГТС на точці входу "Суджа" становлять 77,2 млн куб. м газу на добу. При цьому поточний фактичний рівень транзиту не перевищує 42 млн куб. м на добу. Тобто рф може використати 35 млн куб м. на добу заброньованих потужностей без будь-яких додаткових дій чи витрат.

"Більше того, на час дії форс-мажорних обставин по точці входу "Сохранівка" (через несанкціонований відбір газу з боку окупаційної адміністрації, а також втручання в режим роботи об’єктів ГТС України на окупованих територіях), ОГТСУ надав Газпрому можливість здійснити безкоштовне перенесення заброньованих потужностей з точки з’єднання "Сохранівка" на точку з’єднання "Суджа" в обсязі 32,4 млн куб. м на добу. Але цією опцією російська компанія також не скористалась", – йдеться в повідомленні.

В ОГТСУ наголошують, що зважаючи на те, що технічна потужність "Суджі" становить майже 244 млн куб. м на добу, з метою сприяння підготовці країн Європи до наступного опалювального сезону ОГТСУ готовий розглянути можливість додаткового тимчасового збільшення обсягів транзиту до обсягів, що здатні повністю компенсувати відсутність транспортування через "Північний потік-1", за умови відповідного звернення Газпрому.

"Вже заброньовані і оплачені потужності української ГТС можуть протранспортувати зазначені обсяги блакитного палива. Але наразі навіть заброньовані потужності української ГТС використовуються лише на 36% Тож, вочевидь, питання не в комерції, а в політиці. Газ знову виступає елементом гібридної зброї Росії та інструментом для політичного тиску на ЄС", –зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо, що Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу.