Іспанія прийняла чергове судно з російським вугіллям і нафтою - ЗМІ

Іспанія прийняла чергове судно з російським вугіллям і нафтою.
Корабель з російським грузом пришвартувався на півдні у місті Картахені.
Про це пише WTVBAM.
“Судно під мальтійським прапором, що перевозило російське вугілля і нафтовий кокс, пришвартувалося в північному іспанському порту Гихон, повідомила влада порту в понеділок. Влада підтвердила, що ще одне судно з російською нафтою пришвартувалося в п'ятницю в Картахені на півдні Іспанії”, - пише видання.
Там також додали, що Іспанія прийняла судно незважаючи на те, що ЄС запровадив санкції щодо імпорту вугілля, деревини, хімікатів та інших продуктів від Росії.
Нагадаємо, що у Німеччині заявили, що шостий санкційний пакет проти Росії близький до узгодження.
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