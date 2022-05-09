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Испания приняла очередное судно с российским углем и нефтью — СМИ

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Испания приняла очередное судно с российским углем и нефтью — СМИ

Associated Press

Испания приняла очередное судно с российским углем и нефтью.

Корабль с русским грузом пришвартовался на юге в городе Картахене.

Об этом пишет WTVBAM.

“Судно под мальтийским флагом, перевозившим российский уголь и нефтяной кокс, пришвартовалось в северном испанском порту Гихон, сообщили власти порта в понедельник. Власти подтвердили, что еще одно судно с российской нефтью пришвартовалось в пятницу в Картахене на юге Испании”, — пишет издание.

Там также добавили, что Испания приняла судно несмотря на то, что ЕС ввел санкции по импорту угля, древесины, химикатов и других продуктов для России.

Напомним, что в Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию.

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