Испания приняла очередное судно с российским углем и нефтью — СМИ

Испания приняла очередное судно с российским углем и нефтью.
Корабль с русским грузом пришвартовался на юге в городе Картахене.
Об этом пишет WTVBAM.
“Судно под мальтийским флагом, перевозившим российский уголь и нефтяной кокс, пришвартовалось в северном испанском порту Гихон, сообщили власти порта в понедельник. Власти подтвердили, что еще одно судно с российской нефтью пришвартовалось в пятницу в Картахене на юге Испании”, — пишет издание.
Там также добавили, что Испания приняла судно несмотря на то, что ЕС ввел санкции по импорту угля, древесины, химикатов и других продуктов для России.
Напомним, что в Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию.
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