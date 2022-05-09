Росія вперше випустила радянські крилаті ракети Х-22 по Україні: що відомо

Росія уже почала використовувати застарілі ракети, а саме радянські Х-22. Ракетами цього типу російська армія обстріляла цієї ночі Донецьку область.
Крилаті ракети повітряного базування Х-22, які застосовуються із стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3, Росія використала вперше по українських містах.
Про це стало відомо з власних джерел українському військовому порталу Defense Express.
Як зазначається, окупанти застосували до шести ракет Х-22 по об’єктам в містах Донецької області, що перебувають в прифронтовій зоні. Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні РФ – невідома.
"І тут першою спадає думка, що так загарнбники намагаються відтворити практику Союзників зразка 1944 року під час Другої світової війни, коли стратегічні бомбардувальники використовувались для ударів зокрема по об’єктам в прифронтовій зоні", - припускають у виданні.
Як зауважують фахівці, крилаті ракети Х-22 вироблялись ще у 1960-1970-х роках, із-за своєї моральної застарілості стали складні та небезпечні в експлуатації. Тому й до початку війни, за відкритими джерелами, поки в армії РФ було чим бити по Укоаїні, вони не використовували їх. Відомо, що формально ракети Х-22 лишались на озброєнні ЗС РФ. У Х-22 є вагома в усіх сенсах перевага перед ракетами "Искандер" та "Калибр" - маса бойової частини удвічі більша та може сягати 1 тонни.
Як повідомляли раніше, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники в акваторії Чорного моря розмістили до 50 крилатих ракет.
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