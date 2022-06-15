Голова Пентагону про обіцяну допомогу Німеччини: "Ми все відстежимо"

Голова Пентагону про обіцяну допомогу Німеччини: "Ми все відстежимо"

Ллойд Остін запевнив, що США відстежать, чи дійсно Німеччина передасть обіцяну зброю.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував, що Німеччина досі не передала Україні зброю, яку пообіцяла.

Про це очільник Пентагону сказав після засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі.

"Одне з найбільш значних рішень, які я забираю з цієї зустрічі – це одностайне рішення всіх міністрів оборони, які були присутні. Німеччина сказала, що надасть Україні декілька систем залпового вогню. Також вони сказали, що нададуть і інші речі. Вони роблять все, аби ці системи потрапили до району бойових дій якомога швидше", – зазначив Остін.

Він запевнив, що США відстежать, чи дійсно Німеччина передасть обіцяну зброю.

"Ми відстежимо це все. Перевагою таких зустрічей є те, що ми можемо побачити, де ми є, впевненитися у своїх спроможностях і в тому, що вони передаються", – підсумував голова Пентагону.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін розповів про мету підтримки України.

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