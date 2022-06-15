Коля Сєрга виступив перед пораненими військовими

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – підтримав українських захисників.

Артист, який і сам служить в лавах тероборони ЗСУ, приїхав до шпиталю. Там він заспівав для поранених українських захисників, аби підтримати їх бойовий дух.

Про це розповіла художниця-ілюстраторка Вікторія Калашник та опублікувала фото. На знімку усміхнений виконавець у військовій формі та з гітарою в руках виступає для поранених захисників.

"Я завдяки Колі Сєргі відчула контрастні емоції. З одного боку скалічені тіла безумовних героїв, які побачили і відчули всі жахи війни, а з іншого – дитяча радість та вогник в їхніх очах, а ще надзвичайна віра у світле майбутнє", - поділилася емоціями Вікторія.

Коля Сєрга виступив для військових / Фото: instagram.com/thekolya

Зазначимо, Коля Сєрга служить в теробороні. Утім, співак не лише захищає Одеську область від окупантів, а й підіймає бойовий дух місцевим та воїнам. Коли у нього є вільний час, він дає концерти.

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