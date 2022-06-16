55-міліметрові САУ були придбані в Бельгії. До України їх доправлять після ремонту.

Велика Британія передасть Україні понад 20 самохідних артилерійських установок M109.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, інформує Sky News.

За його словами, 155-міліметрові САУ були придбані в Бельгії. До України їх доправлять після ремонту.

Цю інформацію підтвердив керівник Офісу президнта Андрій Єрмак.

"Велика Британія передасть Україні понад 20 САУ M109. Дякуємо союзникам і продовжуємо нарощувати потужність", – зазначив він.

Раніше Бен Воллес розповів, що російські війська мають подекуди двадцятикратну перевагу в артилерії на фронтах.

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