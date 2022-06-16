55-міліметрові САУ були придбані в Бельгії. До України їх доправлять після ремонту.
Велика Британія передасть Україні понад 20 самохідних артилерійських установок M109.
Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, інформує Sky News.
За його словами, 155-міліметрові САУ були придбані в Бельгії. До України їх доправлять після ремонту.
Цю інформацію підтвердив керівник Офісу президнта Андрій Єрмак.
"Велика Британія передасть Україні понад 20 САУ M109. Дякуємо союзникам і продовжуємо нарощувати потужність", – зазначив він.
Раніше Бен Воллес розповів, що російські війська мають подекуди двадцятикратну перевагу в артилерії на фронтах.
Читайте також:
- Росія відчайдушно шукатиме якусь форму перемоги, якою б незначною вона не була - міністр оборони Британії
- Велика Британія може надати Україні потужну додаткову зброю, крім обіцяної – Бен Воллес
- Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила та інших "винуватців путінської війни"