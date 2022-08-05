З Одеси та Чорноморська вранці вийдуть три судна з зерном - міністр

На судна завантажили сукупно понад 50 тис. тонн української кукурудзи, призначеної на експорт.

Другий зерновий караван вирушить з українських портів вранці, 5 серпня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Від 5 до 8 години ранку (5 серпня. – Ред.) очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту", – зазначив Кубраков.

За словами міністра, після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.

"На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно більше 50 тисяч тонн української кукурудзи в рамках "зернової ініціативи". Сподіваємося на професіоналізм усіх долучених. Деталі повідомимо згодом", – підсумував очільник Мінінфраструктури.

Нагадаємо, що перший суховантаж із нашим збіжжям вирушив гуманітарним коридором з одеського порту до ліванського Триполі.

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