Из Одессы и Черноморска утром выйдут три судна с зерном — министр

На суда загрузили совокупно более 50 тыс. тонн украинской кукурузы, предназначенной на экспорт.

Второй зерновой караван отправится из украинских портов утром, 5 августа.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"От 5 до 8 часов утра (5 августа. – Ред.) ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта", – отметил Кубраков.

По словам министра, после этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения.

"На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы". Надеемся на профессионализм всех подключенных. Детали сообщим впоследствии", — подытожил глава Мининфраструктуры.

Напомним, что первый сухогруз с нашим зерном отправился гуманитарным коридором из одесского порта в ливанский Триполи.

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