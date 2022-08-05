ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Также в ЕС пообещали продолжать оказывать мощную поддержку Украине.

Совет Европейского Союза ввел новые санкции против президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Причина санкций – подрыв территориальной целостности Украины.

"Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, изложенные в Приложении к Решению 2014/145/CFSP, за их роль в подрыве или угрожающих территориальных целях., суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства", — говорится в сообщении.

Что касается Александра Януковича, то речь идет об осуществлении соглашений с боевиками ОРДЛО.

Также в ЕС пообещали продолжать оказывать мощную поддержку всеобщей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь.

Напомним, что из-за "Харьковских соглашений" двух экс-министров времен Януковича объявили в международный розыск.

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