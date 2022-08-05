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ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

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ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Фото: Цензор.нет

Також в ЄС пообіцяли продовжувати надавати потужну підтримку Україні.

Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.

Про це інформує пресслужба Ради ЄС.

Причина санкцій – підрив територіальної цілісності України.

"Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Федоровича Януковича та його сина Олександра Вікторовича Януковича до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, викладені у Додатку до Рішення 2014/145/CFSP, за їхню роль у підриві чи загрозливі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеки держави", — йдеться у повідомленні.

Щодо Олександра Януковича також ідеться про здійснення угод із бойовиками ОРДЛО.

Також в ЄС пообіцяли продовжувати надавати потужну підтримку загальній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що через "Харківські угоди" двох ексміністрів часів Януковича оголосили у міжнародний розшук.

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