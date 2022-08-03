Судно Razoni с украинским зерном успешно прошло проверку в Стамбуле

Судно с украинской кукурузой остановилось в Стамбуле для досмотра, который проходит по "зерновому соглашению".
Команда инспекторов проверила первое судно с украинским зерном, вышедшее из порта Одессы. Конечным пунктом назначения является Ливан.
Об этом пишет Reuters.
Две лодки с инспекционным персоналом вылетели из небольшого рыболовного порта в стамбульском районе Румели Фенери.
Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил Reuters во вторник, что Анкара ожидает, что примерно один корабль будет ежедневно покидать три украинских порта в Черном море.
В Минобороны Турции подтвердили, что совместная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Судно пройдет через Босфор и вскоре отправится в Ливан.
Напомним, в понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно Razoni. На его борту 26 тыс. тонн кукурузы. Оно вышло из порта "Одесса" под флагом Сьерра-Леоне.
Согласно заключенному соглашению в Стамбуле, 27 июля в Черном море возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
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