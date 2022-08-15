Из Украины отправилось первое судно с зерном, зафрахтованное продовольственной программой ООН

Первое судно с украинским зерном, зафрахтованное ООН для жителей Африки, отправилось из порта "Южный" в Одесской области.

На борту сухогруза "BRAVE COMMANDER" — 23 тысячи тонн пшеницы, которую доставляют в Эфиопию.

Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН.

Также читайте Из Одессы и Черноморска утром выйдут три судна с зерном — министр

Эта страна уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооруженного противостояния.

По подсчетам ООН, более 400 миллионов человек оказались бы на грани голода, если бы украинские порты не разблокировались.

За неполные три недели Украине удалось экспортировать уже около полумиллиона тонн зерна. В следующем месяце страна планирует восстановить довоенный уровень работы. Особое внимание уделяется именно мировой продовольственной программе ООН.

"Я надеюсь, что и дальше суда, которые будут зафрахтованы в рамках программы "World Food Programme", и в дальнейшем будут направляться в наши порты. Надеюсь, что в скором времени будут еще дополнительные два-три судна", — отметил Александр Кубраков, министр инфраструктуры.

Читайте также: