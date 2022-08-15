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Ще 6 суден отримали дозвіл на вивезення українського зерна

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Ще 6 суден отримали дозвіл на вивезення українського зерна

Фото: Центр новин ООН

Ці кораблі мають вивезти українське зерно з Чорноморська.

Дозвіл на вивезення українського зерна через морський гуманітарний коридор у Чорному морі отримали ще шість суден.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на Спільний координаційний центр у рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН.

Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Судна MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати до Чорноморська на завантаження.

На сьогодні, 15 серпня, запланована інспекція решти чотирьох суден – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. У випадку успішної перевірки, ці кораблі також вирушать до Чорноморська.

Крім того, у неділю пройшло інспекцію й отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке перевозило кукурудзу.

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