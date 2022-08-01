З Одеського порту вийшло перше судно з зерном (фото, відео)

Судно RAZONI має борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне. Прямує до порту Тріполі у Лівані.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Вантаж буде рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Слід зауважити, що експорт українського продовольства з порту Одеси не відбувався від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.

За словами Кубракова, у портах деси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Вони були заблоковані від 24 лютого.

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

"Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи в світі. Тому можливість його вивезення через порти - це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року" наголосив Кубраков.

Нагадаємо, у порту Чорноморська українським збіжжям завантажили перший від початку повномасштабної війни суховантаж. Вдповідно до укладненої угоди у Стамбулі, 27 липня у Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

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