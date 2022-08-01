Стало відомо, скільки жінок працює у системі МВС

У Міністерстві внутрішніх справ працюють над гендерним підходом у роботі.

Нині на різних посадах у системі МВС працюють та несуть службу понад 66 тисяч жінок.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі телемарафону.

"МВС вже кілька років поспіль запроваджує гендерний підхід, забезпечує рівні права та можливості для жінок та чоловіків під час несення служби. Завдяки цьому в системі МВС сьогодні працюють та несуть службу понад 66 тисяч жінок. Жінки представлені службовицями ЗСУ, а також співробітницями системи МВС: поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками", - сказала заступниця голови МВС.

Павліченко уточнила, що жінки входять до складу спеціалізованих поліцейських мобільних груп щодо виявлення сексуальних злочинів, скоєних російськими окупантами на території України. Вона запевнила, що МВС продовжуватиме роботу у напрямку гендерної рівності.

Раніше у Міноборони розповіли про кількість жінок в ЗСУ.

Нагадаємо, вперше в історії ЗСУ створять уніфіковану військову форму для жінок.

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