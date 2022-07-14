Військовий облік для жінок в Україні: в Генштабі пояснили, як це відбуватиметься

У Генштабі ЗСУ опрацювали пропозиції щодо внесення змін у Перелік професій, після одержання яких жінок беруть на військовий облік.

Водночас у Генштабі зауважили, що у держави на сьогодні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Про це повідомляють на сторінці Генштабу в Мережі.

В Генштабі опрацювали пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. На початку лютого цього року в Перелік внесли деякі зміни і затвердили наказом Міноборони.

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають вказані в Переліку спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас в Генштабі наголосили, що з початку військової агресії Росії проти України на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок, які були мобілізовані, це здебільшого медики, психологи, зв’язківці, діловоди, бухгалтери та кухарі.

На сьогодні у Збройних Силах залишається потреба у жінках-медиках, радіотехніках та кухарях.

"В державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Зважаючи на це, ГУ персоналу Генштабу ЗСУ опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.", - йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі пропонують почати ставити жінок на військовий облік не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Читайте також: