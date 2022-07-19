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Вперше в історії ЗСУ створять уніфіковану військову форму для жінок

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Вперше в історії ЗСУ створять уніфіковану військову форму для жінок

жінки військовослужбовці

57 тис. жінок сьогодні в рядах ЗСУ разом та серед добровольців територіальних громад. З них близько 32 тисячі перебувають у зоні бойових дій.

Сьогодні жінкам військовим носять чоловічу форму й чоловічу спідню білизну, їм не вистачає взуття невеликих розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури. Міністерством оборони України затверджений єдиний  чоловічий стандарт уніформи. Для жінок передбачена лише "своя" парадна  форма - кітель, спідниця й черевики на підборах.

"Проте парад проходить один раз на рік, а на лінії зіткнення жінки перебувають щодня з 2014 року", - каже депутатка Київської міської ради Ірина Никорак у розмові з BBC News Україна. Вона просуває ініціативу жіночої форми для українських військовослужбовиць. Чоловічі розміри й фасони одягу не відповідають жіночим параметрам, тому жінкам військовослужбовцям часто доводиться перешивати форму або якось пристосувати її, що незручно й нефункціональною.

Розробкою форми для жінок уже займаються волонтери двох ініціативних груп - "Безбар'єрність", яку курує перша леді Олена Зеленська та група  Arm Women Now, яку очолила депутатка Київради Ірина Никорак. 

Міноборони пропонує проаналізувати світовий досвід щодо форми для жінок в інших країнах, проаналізувати типи жіночих фігур і обов'язково протестувати експериментальні зразки  жіночої форми в польових умовах. Ведеться робота над створення спідньої білизни для жінок.

Лекала розробили за жіночою формою збройних сил США, а відшили з "пікселю" замовленого у Польщі. Першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни  для жінок найближчим часом передадуть українським захисницям, щоб протестувати форму на предмет її функціональності.

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