Венедіктова отримає дипломатичну посаду – Арахамія

Про це в ефірі телемарафону на "1+1" сказав народний депутат, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він уточнив, що посада буде дипломатична. Але де саме і яка – не сказав.

"З пані Венедіктовою відбулася абсолютно нормально зустріч, поспілкувались і, в принципі, можна сказати, за згодою сторін вона добровільно пішла з посади. Ми чекаємо вже за декілька днів чи, можливо, за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті", – анонсував нардеп.

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Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.

Вже 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора.

Колаборанти і зрадники в органах: чому Зеленський усунув Венедіктову та Баканова

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