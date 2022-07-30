Посівний календар на серпень 2022: таблиці для всіх культур

В серпні потрібно не лише збирати врожай (адже вже поспіли кабачки, персики, томати, яблука, огірки) чи поливати рослини на городі та в саду, але й садити деякі культури. Для цього варто підібрати сприятливі дні. Читайте про посівний календар 2022 року на серпень в матеріалі ТСН.ua.

Як рекомендує "Зелена садиба", в серпні найбільше часу потрібно витратити на боротьбу зі шкідниками та різноманітними хворобами. Саме в останньому літньому місяці культури часто штурмує фітофтора. Також варто подбати і про профілактику, щоб наступного року не було проблем.

Якщо боротися зі шкідниками потрібно якнайшвидше, то для висаджування та висіювання варто обрати сприятливі дні. В серпні можна активно садити зелень, а також інші скоростиглі культури (наприклад, редис, спаржеву квасолю, горох) та навіть сіяти ранні сорти буряків чи моркви. Однак коренеплоди, висаджені у серпні, не рекомендуються для тривалого зберігання. Їх потрібно буде відразу споживати.

Розсада наприкінці літа: посівний календар на серпень 2022 року

Посівний календар на березень 2022 року виглядає так (зелений — сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур, червоний — несприятливі дні, сірий — нейтральні):

Місячний посівний календар на серпень 2022 року / Фото: ТСН.ua

Посівний календар на серпень 2022 рік: таблиця для коренеплодів

Посівний календар на серпень 2022 року: таблиця коренеплодів / Фото: ТСН.ua

Відмінним варіантом для висаджування в серпні є буряк, редька, морква, редис. Осінній редис виростає дуже соковитим та великим.

Посівний календар на серпень 2022 рік: таблиця для цибулевих

Посівний календар на серпень 2022: таблиця цибулевих / Фото: ТСН.ua

В останній місяць літа можете сміливо висіювати цибулю в землю, щоб отримати соковиту зелень до столу.

Посівний календар на серпень 2022 року: коли садити овочі

Посівний календар на серпень 2022: таблиця для овочів / Фото: ТСН.ua

Для висіювання в серпні досвідчені городники радять вибирати ранньостиглі культури. Можна спокійно висаджувати огірки, спаржеву квасолю (кущову), мангольд та дуже ранні сорти капусти. При цьому капусту можна сіяти прямо в землю, адже в серпні стоїть досить тепла погода і довгий світловий день.

Посівний календар на серпень 2022 рік для трав і зелені

Посівний календар на серпень 2022: таблиця для зелені і трав / Фото: ТСН.ua

Зелень можна садити протягом всього теплого сезону. А тому, якщо ви хочете побачити на своєму столі свіжу соковиту зелень, її варто посіяти також і в серпні. Підходять: рукола, базилік, кінза, петрушка, листовий салат.

Посівний календар на серпень 2022 року: таблиця для ягідно-плодових культур