Астрологічний прогноз на 15 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день важкої, а часом і небезпечної енергетики, яка створює перешкоди у багатьох сферах діяльності і водночас тисне на мізки, змушуючи робити вчинки, за які згодом може бути соромно. Не варто зустрічатися з друзями та коханими людьми – спілкування неминуче закінчиться сваркою, тому краще перенести його на інший день.

Символ дня: сітка павуків.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, берлінська блакить.

Щасливе каміння дня: хризоліт, олівін, лабрадор.

За яку частину тіла відповідає:зона сонячного сплетення.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитисятривалими і стати причиною ускладнень, а на їхнє лікування піде довгий час, тому лікувати їх потрібно негайно.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють поникнути в найдальші – і темні – куточки підсвідомості людини, що відкривають перед нею таємниці, які є одкровенням навіть для неї самої.

Афоризм дня: "Я можу обійтися без необхідного, але не можу жити без зайвого" (Оскар Вайльд).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу вогню.

Табу дня: небажано спілкуватися із запальними та неадекватними людьми – собі дорожче.

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