Астрологический прогноз на 15 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день тяжелой, а порой и опасной энергетики, которая создает препятствия во многих сферах деятельности и одновременно давит на мозги, заставляя совершать поступки, за которые впоследствии может быть стыдно. Не стоит встречаться с друзьями и любимыми людьми – общение неизбежно закончится ссорой, поэтому лучше перенести его на другой день.
Символ дня: паучья сеть.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, берлинская лазурь.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: область солнечного сплетения.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и стать причиной осложнений, а на их лечение уйдет долгое время, поэтому лечить их нужно без промедления.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют поникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания человека, открывающие перед ним тайны, которые являются откровением даже для него самого.
Афоризм дня: "Я могу обойтись без необходимого, но не могу жить без лишнего" (Оскар Уайльд).
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу огня.
Табу дня: нежелательно общаться со вспыльчивыми и неадекватными людьми – себе дороже.
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