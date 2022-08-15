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Астрологический прогноз на 15 августа

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Астрологический прогноз на 15 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день тяжелой, а порой и опасной энергетики, которая создает препятствия во многих сферах деятельности и одновременно давит на мозги, заставляя совершать поступки, за которые впоследствии может быть стыдно. Не стоит встречаться с друзьями и любимыми людьми – общение неизбежно закончится ссорой, поэтому лучше перенести его на другой день. 

Символ дня: паучья сеть. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, берлинская лазурь. 

Счастливые камни дня: хризолит, оливин, лабрадор. 

За какую часть тела отвечает: область солнечного сплетения. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и стать причиной осложнений, а на их лечение уйдет долгое время, поэтому лечить их нужно без промедления. 

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют поникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания человека, открывающие перед ним тайны, которые являются откровением даже для него самого. 

Афоризм дня: "Я могу обойтись без необходимого, но не могу жить без лишнего" (Оскар Уайльд).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу огня. 

Табу дня: нежелательно общаться со вспыльчивыми и неадекватными людьми – себе дороже. 

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