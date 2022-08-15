Россияне обстреляли Никополь с противоположного берега Днепра

Ночью, 15 августа, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил об обстреле Никополя.
Ночью, 15 августа, оккупанты из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Города, села, поселки береговой линии – оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", – предупредил Евтушенко в 4:20 утра.
Отметим, что напротив Никополя, через Днепр, расположен город Энергодар, который с марта оккупирован российскими захватчиками. Именно в Энергодаре расположена Запорожская АЭС, которую оккупанты обстреливают и угрожают взорвать.
Ранее Алексей Арестович объяснил, что оккупанты бьют по Никополю, пытаясь вытащить ВСУ на ответный огонь.
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