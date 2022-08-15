Россияне обстреляли Никополь с противоположного берега Днепра

Ночью, 15 августа, оккупанты из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Города, села, поселки береговой линии – оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", – предупредил Евтушенко в 4:20 утра.

Отметим, что напротив Никополя, через Днепр, расположен город Энергодар, который с марта оккупирован российскими захватчиками. Именно в Энергодаре расположена Запорожская АЭС, которую оккупанты обстреливают и угрожают взорвать.

Ранее Алексей Арестович объяснил, что оккупанты бьют по Никополю, пытаясь вытащить ВСУ на ответный огонь.

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