Росіяни обстріляли Нікополь з протилежного берега Дніпра

Вночі, 15 серпня, окупанти з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Міста, села, селища берегової лінії – залишайтесь в укриттях, на протилежному березі працює ствольна артилерія", – попередив Євтушенко у 4:20 ранку.

Зазначимо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташоване місто Енергодар, яке від березня окуповане російськими загарбниками. Саме в Енергодарі розташована Запорізька АЕС, яку окупанти обстрілюють і погрожують підірвати.

Раніше Олексій Арестович пояснив, що окупанти б'ють по Нікополю, намагаючись витягнути ЗСУ на вогонь у відповідь.

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