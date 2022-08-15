Еще 6 судов получили разрешение на вывоз украинского зерна

Эти корабли должны вывезти украинское зерно из Черноморска.

Разрешение на вывоз украинского зерна из-за морского гуманитарного коридора в Черном море получили еще шесть судов.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН.

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Эти корабли должны вывезти из Украины зерно, заблокированное полномасштабным вторжением России.

Суда MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море, и могут отправляться в Черноморск на загрузку.

Сегодня, 15 августа, запланирована инспекция остальных четырех судов – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. В случае успешной проверки эти корабли также отправятся в Черноморск.

Кроме того, в воскресенье прошло инспекцию и получило разрешение на отправку судна MV Star Laura. В субботу успешную проверку прошел MV Rahmi Yagci.

Напомним, в понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно, перевозившее кукурузу.

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