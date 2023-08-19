Трамп может добровольно сдаться в тюрьму: названа дата

Правоохранители пообещали, что поблажек не будет: с Трампом и его соратниками будут вести себя так же, как с любым другим подсудимым.

Бывший президент США Дональд Трамп может сдаться в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на "высокопоставленного представителя правоохранительных органов".

Ожидается, что Трамп покажется в следующий четверг или пятницу, 24 или 25 августа.

Отмечается, что команда Трампа уже связалась с офисом окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис и ожидается, что в начале следующей недели продолжатся разговоры об условиях его приезда.

Адвокаты ответчиков по делу Трампа проведут переговоры с офисом окружного прокурора, чтобы согласовать условия освобождения и залог для своих клиентов, известный как залог согласия, прежде чем они сдадутся и сядут в тюрьму в Фултоне. Если они, в том числе и сам Трамп, сдадутся в тюрьму без соглашения о залоге, они будут содержаться под стражей.

Шериф округа Фултон ранее заявлял, что намерен обращаться с Трампом и его соратниками так же, как с другими обвиняемыми. Это означает, что их могут сфотографировать и снять отпечатки пальцев.

Напомним, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу объявили новое уже четвертое уголовное обвинение. Экс-президенту США грозит 20 лет лишения свободы.

На фоне уголовного преследования Трамп продолжает свою предвыборную кампанию

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