ВСУ сбили второй за утро российский вертолет "Аллигатор" Ка-52

Воины 47-й отдельной механизированной бригады в районе Роботино Запорожской области с ПЗРК сбили вражеский вертолет "Аллигатор" Ка-52.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в фейсбуке.

Отмечается, что ориентировочно в 07:40 17 августа огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор" и лишь одним пуском с ПЗРК сбила цель.

На счету этой бригады – это уже восьмой приземленный Ка-52 врага. Стоимость одного такого – $16 млн.

Напомним, в четверг, 17 августа, украинские военные сбили вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Бахмутском направлении.

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