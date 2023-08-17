Ливан полностью остался без света

Граждане страны, страдающей от жары, возмущены произошедшим.
Ливану выключили электроэнергию из-за задолженности перед компанией Prime South.
Об этом пишет Sky News Arabia.
Согласно информации, в Ливане вечером среды, 16 августа, перестали работать единственные в стране электростанции "Дейр-Аммар" на севере страны и "Аль-Захрани".
"Поставка электроэнергии в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте также прекратилась в среду вечером, и сейчас он работает на собственных генераторах, пока не закончится дизельное топливо. Также остановились станции, подающие питьевую воду в большинство регионов Ливана", — говорится в сообщении.
Граждане страны, страдающей от жары, возмущены произошедшим.
Что говорят власти
Власти Ливана говорят об альтернативном плане, который они приняли в среду вечером. Он базируется на использовании генераторов. И это план на случай чрезвычайных ситуаций, а не устойчивое решение. Об этом сказал министр труда во временном правительстве Али Хамия.
"Те, кого это касается, должны понять, что аэропорт и порт Бейрута являются красными линиями и они должны быть снабжены электроэнергией немедленно, при любых обстоятельствах", — призвал он.
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