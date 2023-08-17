Ливан полностью остался без света

"Поставка электроэнергии в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте также прекратилась в среду вечером, и сейчас он работает на собственных генераторах, пока не закончится дизельное топливо. Также остановились станции, подающие питьевую воду в большинство регионов Ливана", — говорится в сообщении.

Граждане страны, страдающей от жары, возмущены произошедшим.

Что говорят власти

Власти Ливана говорят об альтернативном плане, который они приняли в среду вечером. Он базируется на использовании генераторов . И это план на случай чрезвычайных ситуаций, а не устойчивое решение. Об этом сказал министр труда во временном правительстве Али Хамия.

"Те, кого это касается, должны понять, что аэропорт и порт Бейрута являются красными линиями и они должны быть снабжены электроэнергией немедленно, при любых обстоятельствах", — призвал он.

Напомним, в британской разведке оценили, готова ли Украина к отопительному сезону под обстрелами.

Читайте также: