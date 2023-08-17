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Ліван повністю залишився без світла

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ліван повністю залишився без світла

Південь Лівану / Фото: Associated Press

Громадяни країни, яка страждає від спеки, обурені тим, що сталося. 

Лівану вимкнули електроенергію через заборгованість перед компанією Prime South. 

Про це пише Sky News Arabia.

Відповідно до інформації, у Лівані ввечері середи, 16 серпня, перестали працювати єдині у країні електростанцій "Дейр-Аммар" на півночі країни та "Аль-Захрані".

"Постачання електроенергії до міжнародного аеропорту імені Рафіка Харірі в Бейруті також припинилося в середу ввечері, і зараз він працює на власних генераторах, поки не закінчиться дизельне паливо. Так само зупинилися станції, що подають питну воду в більшість регіонів Лівану", - йдеться у повідомленні. 

Громадяни країни, яка страждає від спеки, обурені тим, що сталося. 

Що каже влада

Влада Лівану говорить про альтернативний план, який вона ухвалила в середу ввечері. Він базується на використанні генераторів. І це план на випадок надзвичайних ситуацій, а не стійке рішення. Про це сказав міністр праці в тимчасовому уряді Алі Хамія. 

"Ті, кого це стосується, повинні усвідомити, що аеропорт і порт Бейрута є червоними лініями і вони повинні бути забезпечені електроенергією негайно, за будь-яких обставин", - закликав він.

Нагадаємо, у британській розвідці оцінили, чи готова Україна до опалювального сезону під обстрілами.

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Дата публікації
Перегляди
1030
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