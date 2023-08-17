Ліван повністю залишився без світла

Громадяни країни, яка страждає від спеки, обурені тим, що сталося.
Лівану вимкнули електроенергію через заборгованість перед компанією Prime South.
Про це пише Sky News Arabia.
Відповідно до інформації, у Лівані ввечері середи, 16 серпня, перестали працювати єдині у країні електростанцій "Дейр-Аммар" на півночі країни та "Аль-Захрані".
"Постачання електроенергії до міжнародного аеропорту імені Рафіка Харірі в Бейруті також припинилося в середу ввечері, і зараз він працює на власних генераторах, поки не закінчиться дизельне паливо. Так само зупинилися станції, що подають питну воду в більшість регіонів Лівану", - йдеться у повідомленні.
Громадяни країни, яка страждає від спеки, обурені тим, що сталося.
Що каже влада
Влада Лівану говорить про альтернативний план, який вона ухвалила в середу ввечері. Він базується на використанні генераторів. І це план на випадок надзвичайних ситуацій, а не стійке рішення. Про це сказав міністр праці в тимчасовому уряді Алі Хамія.
"Ті, кого це стосується, повинні усвідомити, що аеропорт і порт Бейрута є червоними лініями і вони повинні бути забезпечені електроенергією негайно, за будь-яких обставин", - закликав він.
Нагадаємо, у британській розвідці оцінили, чи готова Україна до опалювального сезону під обстрілами.
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