Ліван повністю залишився без світла

"Постачання електроенергії до міжнародного аеропорту імені Рафіка Харірі в Бейруті також припинилося в середу ввечері, і зараз він працює на власних генераторах, поки не закінчиться дизельне паливо. Так само зупинилися станції, що пода ють питну воду в більшість регіонів Лівану", - йдеться у повідомленні.

Громадяни країни, яка страждає від спеки, обурені тим, що сталося.

Що каже влада

Влада Лівану говорить про альтернативний план, який вона ухвалила в середу ввечері. Він базується на використанні г енераторів . І це план на випадок надзвичайних ситуацій, а не стійке рішення. Про це сказав міністр праці в тимчасовому уряді Алі Хамія.

"Ті, кого це стосується, повинні усвідомити, що аеропорт і порт Бейрута є червоними лініями і вони повинні бути забезпечені електроенергією негайно, за будь-яких обставин", - закликав він.

Нагадаємо, у британській розвідці оцінили, чи готова Україна до опалювального сезону під обстрілами.

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