Смертельні пожежі на Гаваях: вигляд із космосу

Фото було зроблено, коли космічна станція перебувала на висоті приблизно 417 км над Тихим океаном.

NASA показало знімок, зроблений камерами Міжнародної космічної станції (МКС) і на ньому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі.

Про це пише Space.

У лівому нижньому кутку знімка видно прибережне місто Лагайна. Це один з найбільш постраждалих районів під час пожеж. Майже вся інфраструктура міста перетворилася на руїни, включно з монументальними будівлями.

Фото: NASA

Крім камер МКС пожежі на Гаваях фіксували з космосу також супутник NASA Landsat 8 і супутник Європейського космічного агентства Sentinel-2. Обидва пролетіли над лісовими пожежами на Гаваях і також зробили знімки наслідків цих пожеж, які були названі найбільш смертоносними в історії американського штату.

Що відомо про пожежі на Гаваях

Станом на середу, 16 серпня, кількість загиблих унаслідок катастрофічних пожеж на Гаваях перевищила 100 осіб. Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна.

Губернатор Гаваїв Джош Грін назвав ці пожежі "найбільшим стихійним лихом в історії штату Гаваї". З його слів, 80% узбережжя міста Лахайна зникло.

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