Смертельные пожары на Гавайях: вид из космоса

Фото было сделано, когда космическая станция находилась на высоте около 417 км над Тихим океаном.

NASA показало снимок, сделанный камерами Международной космической станции (МКС) и на нем виден гавайский остров Мауи после того, как вспыхнули здесь лесные пожары.

Об этом пишет Space.

В левом нижнем углу снимка виден прибрежный город Лагайна. Это один из самых пострадавших районов во время пожаров. Почти вся инфраструктура города превратилась в руины, включая монументальные здания.

Фото: NASA

Помимо камер пожара на Гавайях фиксировали из космоса также спутник NASA Landsat 8 и спутник Европейского космического агентства Sentinel-2. Оба пролетели над лесными пожарами на Гавайях и сделали снимки последствий этих пожаров, которые были названы наиболее смертоносными в истории американского штата.

Что известно о пожарах на Гавайях

По состоянию на среду, 16 августа, число погибших в результате катастрофических пожаров на Гавайях превысило 100 человек. Лесные пожары на гавайском острове Мауи начались 10 августа. Огонь быстро охватил большую часть острова и перебросился на исторический город Лахайна.

Губернатор Гавайев Джош Грин назвал эти пожары "величайшим стихийным бедствием в истории штата Гавайи". По его словам, 80% побережья города Лахайна исчезло.

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