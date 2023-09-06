Новым главой Антимонопольного комитета стал Павел Кириленко

Парламент назначил Павла Кириленко главой АМКУ. Его кандидатуру поддержали 250 депутатов из 333 присутствующих.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как детализировал нардеп, по голосам по фракциям:

"Слуга народа" – 197;

"Европейская солидарность" – 0;

"Родина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 19;

"За будущее" – 7;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 15;

"Восстановление Украины" – 8;

Внефракционные – 4.

Против назначения Кириленко проголосовали 3 депутата. От голосования удержали 27, а не голосовали – 53. Железняк уточнил, что сам он тоже не голосовал.

Напомним, ранее политик возглавлял Донецкую ОГА. Однако вчера, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с этой должности.

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