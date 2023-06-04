В Донецкой области 4 погибших в сутки: Кириленко рассказал о последствиях

Армия РФ продолжает обстрелы Донбасса
За сутки в Донецкой области российская оккупационная армия убила 4 жителей. Еще 8 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Среди погибших: 2 в Нью-Йорке, 1 в Горняке и 1 в Северске", — говорится в сообщении.
Каждый военный преступник будет наказан, добавил Кириленко.
Напомним, вчера, 3 июня, оккупанты ударили по Днепропетровской области. Попали в дом в Подгородненской общине. Из-под завала достали тело 2-летней девочки.
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