В Донецкой области 4 погибших в сутки: Кириленко рассказал о последствиях

За сутки в Донецкой области российская оккупационная армия убила 4 жителей. Еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Среди погибших: 2 в Нью-Йорке, 1 в Горняке и 1 в Северске", — говорится в сообщении.

Каждый военный преступник будет наказан, добавил Кириленко.

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Напомним, вчера, 3 июня, оккупанты ударили по Днепропетровской области. Попали в дом в Подгородненской общине. Из-под завала достали тело 2-летней девочки.

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