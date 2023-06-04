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В Донецкой области 4 погибших в сутки: Кириленко рассказал о последствиях

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
25
Время на прочтение
1 мин
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В Донецкой области 4 погибших в сутки: Кириленко рассказал о последствиях

Россияне снова атаковали Донетчину / Фото: facebook/Павел Кириленко

Армия РФ продолжает обстрелы Донбасса

За сутки в Донецкой области российская оккупационная армия убила 4 жителей. Еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Среди погибших: 2 в Нью-Йорке, 1 в Горняке и 1 в Северске", — говорится в сообщении.

Каждый военный преступник будет наказан, добавил Кириленко.

Напомним, вчера, 3 июня, оккупанты ударили по Днепропетровской области. Попали в дом в Подгородненской общине. Из-под завала достали тело 2-летней девочки.

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Дата публикации
Просмотры
25
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