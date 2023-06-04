РФ убрала все ракетоносители с Черного моря: что это значит

По состоянию на утро общее количество единиц в корабельной группировке в Черном море – 10.

Российская Федерация из-за шторма забрала из Черного моря все ракетоносители. Все они были заведены в пункты базирования.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, 4 июня.

"На этот раз активность враждебная была преимущественно в воздухе. Это были беспилотные летательные аппараты ударного типа и ракеты воздушного базирования. Морские ракетоносители, испугавшись шторма, были заведены в пункты базирования. Природа на нашей стороне. Фактически, до начала воздушной тревоги, звучавшей по всей Украине, ракетоносители оказались в пунктах базирования, потому что море было против. Сейчас ракетоносителей на дежурстве нет, море продолжает бурлить", — сказала она.

По ее словам, по состоянию на утро общее количество единиц в корабельной группировке в Черном море – 10, но ни одного ракетоносителя.

Ракетный удар по Украине 4 июня

Напомним, в нос против 4 июня Россия снова обстреляла Украину, применила комбинированную атаку. Во время тревоги взрывы произошли в столице и области, а также в Кропивницком. Пытаются бить по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнили, что против Украины применили пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. из района Каспия.

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