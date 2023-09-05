Зеленский уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОГА — указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. теперь он должен возглавить Антимонопольный комитет.

Об этом свидетельствует президентский указ №558/2023.

Известно, что 6 сентября во время заседания Кабмина был поддержан проект указа президента об увольнении председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко с должности.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Кириленко станет новым главой Антимонопольного комитета. С этой должности сегодня, 6 августа, уволили Ольгу Песчанскую.

Напомним, Алексей Резников уволен с должности министра обороны Украины.

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