Зеленский уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОГА — указ

Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. теперь он должен возглавить Антимонопольный комитет.
Об этом свидетельствует президентский указ №558/2023.
Известно, что 6 сентября во время заседания Кабмина был поддержан проект указа президента об увольнении председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко с должности.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Кириленко станет новым главой Антимонопольного комитета. С этой должности сегодня, 6 августа, уволили Ольгу Песчанскую.
Напомним, Алексей Резников уволен с должности министра обороны Украины.
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