Зеленский анонсировал замену некоторых глав администраций: когда ожидать

На следующей неделе украинский президент ожидает доклады по кадровым изменениям в регионах.

Владимир Зеленский

Президнт Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену некоторых глав областных администраций.

Об этом он сказал в своем обращении в воскресенье, 21 декабря.

По словам украинского президента, кадровые назначения могут состояться уже на следующей неделе.

«На следующей неделе ожидаю доклада по некоторым руководителям местных администраций, которых стоит уже заменить», — сказал Зеленский.

Ранее президент уже говорил о замене некоторых руководителей областных администраций. По его словам, он ожидает перечень тех чиновников, к которым есть «те или иные вопросы». Также Зеленский ожидал предложения по кандидатам для замены глав ОГА, которые будут отправлены в отставку.

Напомним, недавно журналисты выяснили, что уволенный с должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак до сих пор не присоединился к Силам обороны.

