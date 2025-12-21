- Дата публикации
-
Зеленский анонсировал замену некоторых глав администраций: когда ожидать
На следующей неделе украинский президент ожидает доклады по кадровым изменениям в регионах.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену некоторых глав областных администраций.
Об этом он сказал в своем обращении в воскресенье, 21 декабря.
По словам украинского президента, кадровые назначения могут состояться уже на следующей неделе.
«На следующей неделе ожидаю доклада по некоторым руководителям местных администраций, которых стоит уже заменить», — сказал Зеленский.
Ранее президент уже говорил о замене некоторых руководителей областных администраций. По его словам, он ожидает перечень тех чиновников, к которым есть «те или иные вопросы». Также Зеленский ожидал предложения по кандидатам для замены глав ОГА, которые будут отправлены в отставку.
