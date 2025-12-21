Переговоры во Флориде: Зеленский оценил первые результаты и сигналы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры во Флориде (США). У них есть конструктив.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Он подчеркнул, что в РФ должна почувствовать необходимость закончить войну реально, и это не должно быть риторической или политической игрой с российской стороны.

Зеленский констатировал: к сожалению, настоящие сигналы от России только отрицательные — штурмы на фронте, российские военные преступления пограничные и удары по нашей инфраструктуре только продолжаются. Необходимо, чтобы об этом все в мире не молчали.

«Благодарю Норвегии за готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после их ударов. Норвегия будет помогать нам и с энергетической стойкостью, спасибо. Есть общее ощущение, что после работы сейчас в Америке нашей дипломатической команды предстоит провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами. Благодарен всем, кто из Украины! Спасибо, Йонас!», — завершил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Вашингтон предлагает провести трехстороннюю встречу с участием американской, украинской и российской делегаций. Зеленский выразил сомнение, что она принесет какой-нибудь новый результат.

«У нас были встречи в Турции в таком формате. Хотя там был результат и это были обмены. Я считаю, что это не многое из того, что хотели мы, но это очень важно», — отметил он.

По его мнению, результатом также может стать договоренность о трехсторонней встрече лидеров, поскольку некоторые сложные вопросы должны решаться на этом уровне.