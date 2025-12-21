Мужчина вырастил яблоко-гигант и установил рекорд Украины: какой вес оно имеет (фото)

Яблоко / © Реестр рекордов Украины

В столице Украины официально установлен новый национальный рекорд- киевлянин вырастил самое большое яблоко в истории страны. Вес плода достиг 1 килограмма 281 грамма, а обхват составил 50 сантиметров.

Об этом сообщили представители Национального реестра рекордов Украины на Facebook

Рекорд принадлежит 63-летнему жителю Киева Юрию Кожемякину. По профессии он ветеринарный врач, а садоводство является его многолетним увлечением. В собственном саду мужчина высадил десять яблонь возрастом три года, среди которых был сорт французской селекции Jumbo Pomme, известный способностью формировать крупные плоды.

Во время цветения на дереве завязались три яблока, однако впоследствии остался только один плод, который и достиг рекордных размеров. Из-за чрезмерного веса яблока садоводу пришлось укреплять ветку с помощью подвязок и дополнительных опор, чтобы избежать ее излома.

Как отмечают в Реестре рекордов, рекорд «Самое большое яблоко в Украине» официально внесен в Национальный реестр рекордов в категории «Живая природа».

Сам Юрий Кожемякин посвятил свое достижение своим дедушке Василию Чередниченко и бабушке Татьяне Шуровой, которые с детства привили ему любовь к земле и садоводству.

