"Это было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша

Усик – Фьюри / © Associated Press

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри в годовщину их боя-реванша.

Украинский боксер опубликовал видеофрагменты этого поединка на своей странице в Instagram.

"Мой дорогой друг Жадное пузо, уже прошел год с нашей встречи в ринге. Это было незабываемо", – написал Усик.

В 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. В этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

В июле 2025 года Фьюри вызвал Усика на трилогию, предложив ему провести еще один бой 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Фьюри собирается возобновить боксерскую карьеру в 2026 году.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и уже заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.