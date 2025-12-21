- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
"Это было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша
Украинский чемпион оставил послание "Цыганскому королю", которого дважды победил.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри в годовщину их боя-реванша.
Украинский боксер опубликовал видеофрагменты этого поединка на своей странице в Instagram.
"Мой дорогой друг Жадное пузо, уже прошел год с нашей встречи в ринге. Это было незабываемо", – написал Усик.
В 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. В этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.
В июле 2025 года Фьюри вызвал Усика на трилогию, предложив ему провести еще один бой 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Фьюри собирается возобновить боксерскую карьеру в 2026 году.
Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и уже заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.