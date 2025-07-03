Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя

Усик – Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в начале 2025 года объявил о завершении карьеры, вызвал обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика на третий очный поединок.

Британский боксер опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

"18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия", – написал "Цыганский король", добавив фото с украинцем.

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Напомним, в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

За свою карьеру Фьюри провел 37 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом). В пассиве 36-летнего "Цыганского короля" два поражения (оба – от Александра Усика), еще один бой британец свел к ничьей (против Деонтея Уайлдера).

Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Ранее сообщалось, что Фьюри сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.