"Це було незабутньо": Усик звернувся до Ф'юрі в річницю їхнього реваншу

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі в річницю їхнього бою-реваншу.

Український боксер опублікував відеофрагменти того поєдинку на своїй сторінці в Instagram.

"Мій дорогий друже Жадібне пузо, вже минув рік від нашої зустрічі в рингу. Це було незабутньо", – написав Усик.

2024 року Усик провів два поєдинки з Ф'юрі в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

У липні 2025 року Ф'юрі викликав Усика на трилогію, запропонувавши йому провести ще один бій 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі збирається відновити боксерську кар'єру 2026 року.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та вже заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.