Величезні гонорари: скільки Джошуа та Джейк Пол заробили за бій

Ентоні Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

У ніч проти 20 грудня колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа брутально нокаутував відеоблогера Джейка Пола в офіційному поєдинку, який відбувся в Маямі (США).

Розповідаємо, скільки грошей зумів заробити кожен з учасників резонансного поєдинку.

Офіційні дані про виплати за бій Ентоні Джошуа – Джейк Пол не опубліковані ані промоутерами, ані стримінговими платформами. Тож вся інформація про гонорари базується виключно на інсайдерських витоках та даних британських журналістів.

За інформацією Salaryleaks, Джошуа та Пол отримають гарантовані гонорари по 50 мільйонів доларів.

Водночас фінансова модель виплат суттєво різниться. Джошуа розраховує на фіксовану суму та бонуси за перегляди. Тоді як Пол, будучи співвласником промоутерської компанії MVP, має відсоток від трансляцій і бере участь у розподілі комерційних доходів, зокрема від угоди із Netflix.

Завдяки цьому загальний дохід Пола може сягнути 75-100 млн доларів, тоді як Джошуа заробить близько 50-60 млн доларів.

Таким чином, сумарний заробіток Ентоні та Джейка за бій становив близько 150 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Ей Джей повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим шоумен у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.