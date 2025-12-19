- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 19 до 21 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 19 грудня, коли дортмундська "Боруссія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.
У суботу, 20 грудня, "Айнтрахт" зустрінеться з "Гамбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Баєр".
Закінчиться тур у неділю, 21 грудня, коли "Баварія" завітає у гості до "Гайденгайма".
Розклад і результати матчів 15-го туру Бундесліги
П'ятниця, 19 грудня
21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Боруссія" Менхенгладбах
Субота, 20 грудня
16:30 "Аугсбург" – "Вердер"
16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"
16:30 "Гамбург" – "Айнтрахт"
16:30 "Кельн" – "Уніон"
16:30 "Штутгарт" – "Гоффенгайм"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Баєр"
Неділя, 21 грудня
16:30 "Майнц" – "Санкт-Паулі"
18:30 "Гайденгайм" – "Баварія"
Таблиця Бундесліги після 14-го туру
