Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія"

Від 19 до 21 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 19 грудня, коли дортмундська "Боруссія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу, 20 грудня, "Айнтрахт" зустрінеться з "Гамбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Баєр".

Закінчиться тур у неділю, 21 грудня, коли "Баварія" завітає у гості до "Гайденгайма".

Розклад і результати матчів 15-го туру Бундесліги

П'ятниця, 19 грудня

21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Боруссія" Менхенгладбах

Субота, 20 грудня

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"

16:30 "Гамбург" – "Айнтрахт"

16:30 "Кельн" – "Уніон"

16:30 "Штутгарт" – "Гоффенгайм"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Баєр"

Неділя, 21 грудня

16:30 "Майнц" – "Санкт-Паулі"

18:30 "Гайденгайм" – "Баварія"

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

