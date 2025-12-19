ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 19 до 21 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 19 грудня, коли дортмундська "Боруссія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу, 20 грудня, "Айнтрахт" зустрінеться з "Гамбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Баєр".

Закінчиться тур у неділю, 21 грудня, коли "Баварія" завітає у гості до "Гайденгайма".

Розклад і результати матчів 15-го туру Бундесліги

П'ятниця, 19 грудня

21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Боруссія" Менхенгладбах

Субота, 20 грудня

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"

16:30 "Гамбург" – "Айнтрахт"

16:30 "Кельн" – "Уніон"

16:30 "Штутгарт" – "Гоффенгайм"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Баєр"

Неділя, 21 грудня

16:30 "Майнц" – "Санкт-Паулі"

18:30 "Гайденгайм" – "Баварія"

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie