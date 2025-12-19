- Дата публікації
Після удару Росії в Одесі виникли черги на АЗС: деталі (відео)
Водії побоюються перебоїв із постачанням пального.
Після атаки Росії по портовій інфраструктурі Одещини утворилися черги на АЗС.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Це викликало ажіотаж серед водіїв, які почали масово заправляти автомобілі, побоюючись паливного дефіциту.
Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, «ввечері РФ атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеського району».
Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинули семеро людей. Ще п’ятнадцять зазнали поранень. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару та забезпечення безпеки.