Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Після удару Росії в Одесі виникли черги на АЗС: деталі (відео)

Водії побоюються перебоїв із постачанням пального.

Автор публікації
Дар'я Щербак
АЗС

АЗС / © pixabay.com

Після атаки Росії по портовій інфраструктурі Одещини утворилися черги на АЗС.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Це викликало ажіотаж серед водіїв, які почали масово заправляти автомобілі, побоюючись паливного дефіциту.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, «ввечері РФ атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеського району».

Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинули семеро людей. Ще п’ятнадцять зазнали поранень. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару та забезпечення безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

