У Путина сказали, будут ли поздравлять Трампа с Рождеством и Новым годом
У президента государства-агрессора цинично заговорили о «вежливости».
В Кремле решили отправить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.
Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил российским пропагандистам помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.
«Мы как вежливые люди пошлем поздравления господину Трампу с Рождеством и Новым годом», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль сообщит, если президент государства-агрессора решит поздравить своего американского коллегу.
Как отмечают российские пропагандисты, госсекретарь США Марко Рубио на своей недавней пресс-конференции поздравил главу российского МИД Сергея Лаврова с Рождеством.
Напомним, ранее российские пропагандисты сообщили, что президент США Дональд Трамп будет есть красную икру из Хабаровского края, которую американскому лидеру от РФ передал главный переговорщик Штатов Стив Уиткофф.