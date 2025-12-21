Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В Кремле решили отправить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил российским пропагандистам помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

«Мы как вежливые люди пошлем поздравления господину Трампу с Рождеством и Новым годом», — сказал он.

Реклама

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль сообщит, если президент государства-агрессора решит поздравить своего американского коллегу.

Как отмечают российские пропагандисты, госсекретарь США Марко Рубио на своей недавней пресс-конференции поздравил главу российского МИД Сергея Лаврова с Рождеством.

Напомним, ранее российские пропагандисты сообщили, что президент США Дональд Трамп будет есть красную икру из Хабаровского края, которую американскому лидеру от РФ передал главный переговорщик Штатов Стив Уиткофф.