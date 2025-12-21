ТСН в социальных сетях

Мир
50
1 мин

В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с Макроном

В Кремле заявили о готовности российского руководства к контактам с Францией.

Игорь Бережанский
Путин и Песков

Путин и Песков / © Associated Press

В Кремле утверждают, что российский правитель диктатор Путин готов «вести диалог» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможности диалога между Путиным и президентом Франции, Песков заявил, что такая готовность со стороны Кремля якобы есть.

«Он (Путин — ред.) также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому, если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если инициированные США мирные усилия по окончании войны в Украине терпят неудачу.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон действительно поднимал вопрос дальнейших шагов в случае, если США не смогут «остановить Россию».

